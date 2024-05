Foodtrucki, pubquiz i przede wszystkim rzemieślnicze złote trunki – jutro w Zielonej Górze rusza 6. Lotny Festiwal Piwa. To impreza nie tylko dla smakoszy słodowego napoju – na placu Bohaterów, do niedzieli, nie zabraknie ciepłego jedzenia, muzyki i konkursów z nagrodami. Chętni wiedzy będą mogli porozmawiać z rzemieślnikami i browarnikami, którzy na co dzień zajmują się produkcją piwa.

– Wstęp jest bezpłatny – mówi Paweł Paluchowski jeden z organizatorów imprezy:

Impreza odbywać będzie się w następujących godzinach:



Piątek 15 – 22,

Sobota 12 – 22,

Niedziela 12 – 20.