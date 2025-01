W kraju rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Rusza 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Powiat zielonogórski kwalifikacja wojskowa obejmie od 14 lutego do 6 marca. Samo miasto Zielona Góra – od 10 marca do 18 kwietnia.

Jak mów mjr Grzegorz Lustig, szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze, kwalifikacja w naszym regionie obejmie około kilku tysięcy osób, w tym sto kobiet. Rocznikiem podstawowym w tym roku są osoby urodzone w 2006 roku, czyli 19-latkowie:

– Kwalifikacja wojskowa nie jest powołaniem do wojska – podkreśla major Lustig:

W Zielonej Górze kwalifikacja wojskowa odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”, i potrwa od 10 marca do 18 kwietnia.