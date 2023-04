Aktualnie z portu lotniczego Zielona Góra – Babimost dolecimy jedynie do Warszawy. Wkrótce jednak z lądowiska położonego w Nowym Kramsku ruszą sezonowe połączenia do Gdańska, Krakowa, Zadaru w Chorwacji i do Antalyi w Turcji. Najszybciej, bo 25 kwietnia uruchomione zostaną loty do Trójmiasta.

– Samolot Embraer 170, Polskich Linii Lotniczych lądować będzie w gdańskim porcie lotniczym we wtorki i piątki – mówi Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

– Znamy już przedziały czasowe na uruchomienie sezonowych połączeń – dodaje Sławomir Kotylak:

Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost w 2022 roku obsłużył ponad 42 tysiące pasażerów.