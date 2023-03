Do końca roku zielonogórzanie po 40-tce mogą skorzystać z programu Profilaktyka 40+. To projekt, który ma odbudować zdrowie po pandemii i zwiększyć ewentualne, wczesne wykrywanie chorób, poprzez wykonanie pakietu bezpłatnych badań.

Aby dodatkowo zachęcić do działań profilaktycznych, na początku lutego ruszyła loteria z nagrodami.

Jak mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, mieszkańcy są zabiegani, ale warto sprawdzić swój stan zdrowia:

Badania w ramach programu Profilaktyka 40+ są podzielone na trzy pakiety: dla kobiet, dla mężczyzn oraz wspólny. Aby je wykonać nie jest potrzebne skierowanie od lekarza:

Jak podał lubuski NFZ, do tej pory w ramach programu Profilaktyka 40+, zgłoszono prawie 60 tysięcy ankiet, z tego 45 tysięcy zostało zrealizowanych. Badania będzie można wykonać do końca roku. Do punktu badań należy się zgłosić z dowodem osobistym.