Celem wprowadzonego ograniczenia jest mniejszy wzrost rachunków za ogrzewanie w w stosunku do tego, co miałoby miejsce bez pomocy rządowej.

To ważna informacja na którą czekają odbiorcy – informuje Biuro Prasowe PGE Energia Ciepła S.A. – Oznacza to, że ceny ciepła zatwierdzone w zmianie do taryfy dla ciepła Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z dnia 29 grudnia 2022 r. zostaną obniżone średnio o ok. 19 %.