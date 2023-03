Do aresztu trafił 29-latek podejrzany o rozbój w jednym ze sklepów spożywczych w centrum Zielonej Góry. Mężczyzna miał sterroryzować nożem jego ekspedientkę i zabrać z kasy utarg – poinformowała w piątek Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zielonogórzanin usłyszał zarzut rozboju z użyciem noża. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 29-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Do rozboju doszło we wtorek (14 marca) Sprawca wszedł do sklepu, zabrał z półki dwie bagietki, a następnie gdy podszedł do kasy, zagroził ekspedientce nożem i zażądał wydania pieniędzy. Przestraszona kobieta spełniła żądanie napastnika, który chwycił pieniądze i uciekł.

Policjanci kryminalni z zielonogórskiej komendy w niespełna 40 minut od napadu mieli już podejrzanego w swoich rękach. 29-latek, który nie pierwszy raz wszedł w konflikt z prawem, został namierzony i zatrzymany w centrum miasta, kilka ulic od sklepu, który wcześniej obrabował.