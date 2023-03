206 kg nielegalnej krajanki tytoniowej znaleźli w trzech mieszkaniach w Zielonej Górze funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Do sprawy zatrzymano trzy osoby – poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

W komunikacie przekazano, że we wszystkich tych miejscach pakowano tytoń do kilogramowych woreczków i przygotowywano go do sprzedaży wysyłkowej.

Funkcjonariusze przedstawili zatrzymanym osobom zarzuty związane z handlem nielegalnym tytoniem. Podejrzanym grozi grzywna lub kara do dwóch lat pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Postępowanie karno-skarbowe w opisanej sprawie prowadzi Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp.