Dziś w kalendarzu Polski Dzień Radia. Święto te ma na celu przypomnieć i podkreślić rolę jaką w życiu obywateli spełnia to źródło informacji. Według wielokrotnie przeprowadzanych badań i sondaży radio jest to najpopularniejsze i najczęściej wybierane spośród mediów w naszym kraju.

My natomiast zapytaliśmy zielonogórzan dlaczego słuchają rozgłośni radiowych?:

18 kwietnia 1926 pojawiła się pierwsza oficjalna stacja radiowa w Polsce – Polskie Radio nadawało wówczas w Warszawie.