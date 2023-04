Mijają już dwa tygodnie odkąd egzaminatorzy zielonogórskiego WORD-u odstąpili od wykonywania obowiązków, przedstawiając zwolnienia lekarskie. W efekcie w ośrodku nie odbywa się ok. 90 egzaminów dziennie na prawo jazdy kategorii B. Po pojawiających się w mediach informacjach związkowcy ponownie zabierają głos w sprawie swoich oczekiwań i konfliktu z dyrektorem. A co od poniedziałku z egzaminami na w Zielonej Górze?

Trudna sytuacja w Zielonej Górze trwa już dwa tygodnie. W WORD-zie odwołano wszystkie egzaminy praktyczne na prawo jazdy kat. B. W pełnym zakresie przeprowadza się jedynie egzaminy teoretyczne, zaś praktyczne wyłącznie dla kategorii C+E.

12 kwietnia do zielonogórzan dołączyli również egzaminatorzy z Gorzowa Wielkopolskiego. W tamtejszym ośrodku odwołano egzaminy na prawo jazdy wszystkich kategorii.

Większość zwolnień lekarskich kończy się 14 kwietnia. Według uzyskanych przez nas informacji w zielonogórskim WORD-zie pracuje 17 egzaminatorów, z czego 2 to egzaminatorzy funkcyjni.

Zastępca dyrektora zielonogórskiego WORD-u Konrad Szmytowski w momencie rozmowy z nami znajdował się poza ośrodkiem i tłumaczył, że nie jest w stanie podać liczby egzaminatorów, którzy podejmą pracę w przyszłym tygodniu. Z tego samego powodu nie umiał powiedzieć, jak zaplanowano pracę WORD-u na 17 kwietnia.

Szmydowski zapytany o radę dla wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie – uznał zastępca dyrektora WORD-u. – Co prawda uprawnienia do prowadzenia pojazdów można uzyskać tylko w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, ale nie ma tutaj rejonizacji.