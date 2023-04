Kryminalni zatrzymali dwie osoby podejrzane o pobicie mężczyzny, do którego doszło w poniedziałek (17 kwietnia) w mieszkaniu przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Sprawcy byli wcześniej notowani. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli u nich narkotyki. Prokurator zastosował wobec bandytów trzymiesięczny areszt.

Skatowali chłopaka do nieprzytomności

W poniedziałek (17 kwietnia) dyżurny komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie od mieszkanki jednej z kamienic przy ul. Wrocławskiej, która usłyszała wołanie o pomoc z mieszkania sąsiada. Po przybyciu na miejsce okazało się, że mężczyzna leży na podłodze i najprawdopodobniej został przez kogoś pobity. Był nieprzytomny. Pokrzywdzony natychmiast trafił do szpitala.

Sprawcy z narkotykami i wyrokiem do odsiedzenia

Kryminalni bardzo szybko zidentyfikowali podejrzanych o to pobicie. Okazało się, że to 37-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Zatrzymani to mieszkańcy Zielonej Góry wcześniej notowani za różne przestępstwa. Przy zatrzymanych kryminalni znaleźli narkotyki, a ponadto okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie celem odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Podejrzani usłyszeli zarzuty pobicia wspólnie i w porozumieniu, w celu doprowadzenia do określonego zachowania oraz posiadania środków odurzających. Według kodeksu karnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają zmiany zarzutów po otrzymaniu opinii biegłego dotyczącej obrażeń pokrzywdzonego.

Obejrzyj film z zatrzymania podejrzanych: https://fb.watch/k21tUmQvaT/

Trzymiesięczny areszt dla podejrzanych

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze uwzględnił wniosek i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obojga. Śledczy w toku prowadzonego postępowania będą wyjaśnić wszystkie okoliczności i motywy działania podejrzanych.

