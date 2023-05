Trwa III Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic. Impreza rozpoczęła się w minioną sobotę. Mieszkańcy i turyści zwiedzają bezpłatnie wszystkie 18 piwnic winiarskich, które, w większości, rozlokowane są w okolicach zielonogórskiej starówki. Do każdego miejsca przypisana jest co najmniej jedna winnica, która prezentuje tam swoje produkty. My natomiast wybraliśmy się do Piwnicy Ernsta Mühle przy parku Sowińskiego i zapytaliśmy o wrażenia zwiedzających:

Dziś i jutro piwnice można zwiedzać od 12:00 do 22:00. Natomiast w środę także od 12:00 ale jedynie do 20:00. 4 maja impreza przeniesie się do winnic na terenie województwa lubuskiego.

1. Piwnica Johanna Jeremiasa Seydela – ul. Wodna 32 – Miłosz

2. Zajazd Pocztowy – ul. Jedności 78 – Aris

3. Piwnica Alexandra Krumnowa – plac Matejki 21 – Bergkolonie, Dzika Winnica, Pod Basztą, Vineas Montis

4. Piwnica Gustava Seelera – plac Matejki 2 – Międzypole

5. Piwnica Carla Engmanna – ul. Wrocławska 7 – Julia, Senator

6. Piwnica Ernsta Mühle – park Sowińskiego – Ingrid, Trojan

7. Dom Stanów Ziemskich – ul. Sikorskiego 6 – Hiki, Marcinowice, Pod Wieżą

8. Srebrna Góra – plac Słowiański 10 – Folwark Pszczew, Od Nowa, Saint Vincent

9. Plac Słowiański 26 – Winnogóra

10. Lisowskiego 14 – Saganum

11. Piwnica Försterów – Jedności 3 – Cantina, Pod Winną Górą

12. Dawny hotel Reichsadler – Jedności 10 – Adam Płoński

13. Grottgera 1 – Mozów, Wzgórza Cisowskie

14. Grottgera 3 – Łukasz, Marcus

15. Jazz Kino – ul. Sobieskiego 14 – Vae Soli

16. Winiarnia Bachus – Stary Rynek 1 – Winne Tarasy

17. Piwnica Ernsta Theodora Franke – ul. Kupiecka 22 – Bachusowe Pole, Na Leśnej Polanie

18. Sala Szeptów – ul. Sowińskiego 3 – Kinga, Żelazny