Małpy kapucynki i lemury katta – to kolejne zwierzęta, które zamieszkały w zielonogórskim mini zoo przy ul. Botanicznej.|



Dołączyły one do surykatek, danieli, kóz, papugi, pawia i bażanta. Przyjazd kolejnych gatunków to efekt współpracy z ogrodem zoologicznym w Cottbus. Uroczyste otwarcie mini zoo, wzbogaconego o nowe zwierzęta, odbędzie się w najbliższą niedzielę o 12:00.

– Przyjazd zwierząt to efekt naszych wieloletnich starań – mówi Paweł Wysocki, opiekun ogrodu botanicznego i mini zoo:

Do zielonogórskiego mini ogrodu zoologicznego w najbliższym czasie dołączą owca świniarka i jeżozwierz – urson amerykański.