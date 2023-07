– Niech koledzy z Platformy przyjrzą się sytuacji w województwie – to tam powinno dojść do rozwiązania sejmiku – mówił na antenie Radia Zielona Góra Paweł Wysocki. Radny Klubu Zielona Razem tym samym odniósł się do wniosku Platformy Obywatelskiej o rozwiązanie rady miasta Zielona Góra. Jak zaznaczył, z punktu widzenia PO to bardzo głupi pomysł, albo propaganda, gdyż po rozwiązaniu rady to rząd PiS wyznaczyłby osobę do zarządzania miastem:

Platforma składa do pisowskiego wojewody wniosek, żeby pisowski premier wybrał [osobę pełniącą obowiązki administratora Zielonej Góry]. Przepraszam, jakby nic nie mam do żadnej partii, chociaż żadnej nie lubię, ale co to znaczy? Albo robią bardzo dużą propagandę, albo mają już jawną koalicję z PiS-em, albo po prostu – przepraszam za słowa, nie chciałbym być oskarżonym i iść do sądu – są po prostu głupi. Ale to już mieszkańcy muszą sobie odpowiedzieć, który z tych trzech wariantów jest prawdą.

Radny zdobył się także na osobliwe porównanie adwersarzy politycznych do… owadów:

Platforma Obywatelskie w mieście wygląda jak takie żuczki, które leżą na plecach i machają tymi nóżkami. Próbują robić wszystko, żeby ich nazwisko pojawiło się gdzieś w mediach i te ruchy są po prostu bezsensowne. Dla mnie to jest propaganda.

Paweł Wysocki był gościem Rozmowy po 9.