Program Winobraniowych Spotkań Teatralnych w Lubuskim Teatrze prawie gotowy. Jak co roku, podczas wrześniowego święta Zielonej Góry, będzie okazja do zobaczenia głównie realizacji komediowych. – Choć nie tylko – mówi Robert Czechowski, dyrektor zielonogórskiej sceny.

W tym roku przegląd ruszy 8 września premierą Lubuskiego Teatru pod tytułem „Balkon Ordona” autorstwa i w reżyserii Katarzyny Dworak-Wolak i Pawła Wolaka. Próby już trwają:

Do 16 września zobaczymy około 10 realizacji teatralnych z różnych części kraju:

Zielonogórzanie mogą już rezerwować bilety na Winobraniowe Spotkania Teatralne.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Lubuskiego Teatru: www.teatr.zgora.pl/

Program Winobraniowych Spotkań Teatralnych 2023

08.09.2023, godz. 19.00 – „BALKON ORDONA” (Premiera Lubuskiego Teatru)

Czarna komedia rysująca (przerażający w swej istocie) mentalny obraz polskiej trzypokoleniowej rodziny. W jednym mieszkaniu, w bloku mieszkają: babcia – zamknięta już wyłącznie w kręgu własnych wspomnień i traktowana przez resztę jak niepotrzebny mebel; rodzice – sfrustrowani i przerażeni, traktujący jak wroga każdego, kto jest za drzwiami ich mieszkania; młodszy syn wraz ze swoją ciężarną dziewczyną, przygarniętą do rodziny nie tyle z litości, ile z poczucia wstydu. Wszyscy oczekują na wizytę starszego syna, jedynego któremu „się udało”, bo wyemigrował do Anglii. Jednak jego przybycie będzie zupełnie inne, niż oczekiwała rodzina… Chwila prawdy, która nastąpi po opadnięciu kultywowanych z wielkim trudem codziennych pozorów, kłamstw i iluzji będzie bolesna dla wszystkich.

09.09.2023, godz. 16.00 oraz 19.00 – „WINDA DO NIEBA… CZYLI CZWORO PO CZTERDZIESTCE” (Spektakl gościnny Teatru Skene z Warszawy)

Muzyczna tragikomedia w dwóch aktach, powstała na podstawie pomysłu Leo Bauera i Fritza Schindleckera. Opowiada o czterech przypadkowych pasażerach windy, których los stawia przed sytuacją bez wyjścia… W obliczu „ostatecznego” ujawniają o sobie zaskakujące fakty i dzielą się swoimi problemami. Spektakl zbudowany z życiowych dialogów, nagłych zwrotów akcji, zaskakujących konfrontacji i komicznych puent.

10.09.2023, godz. 19.00 – „STOSUNKI NA SZCZYCIE” (Spektakl gościnny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina)

Grana w oszałamiającym tempie, z piętrzącymi się komicznymi sytuacjami i dialogami pełnymi angielskiego humoru farsa z życia wyższych sfer jest idealną propozycją dla tych, którzy szukają w teatrze rozrywki na najwyższym poziomie. Opowiada historię wysokiego rangą urzędnika Unii Europejskiej, który w luksusowym paryskim apartamencie ma załatwić sprawy rangi państwowej, ważące na jego zawodowej karierze. Wszystko jednak się komplikuje gdy gubi swoją walizkę oraz gdy niespodziewanie odwiedza go kochanka. To nie koniec jego kłopotów, bo później jest tylko gorzej (i śmieszniej!) – ale tego dowiecie się oglądając spektakl, bo trudno to opisać – to trzeba zobaczyć!

12.09.2023, godz. 19.00 – „KONSERWA” (Spektakl gościnny Teatru Scena Poczekalnia z Łodzi)

Jeśli uważacie, że w gabinecie psychoterapeuty i seksuologa jest na tyle nudno, że nie ma się z czego pośmiać, to ten spektakl zmieni Wasze postrzeganie sprawy. Zwłaszcza, że jego bohaterowie – Beniamin i Alina, którzy mają poważne, głęboko zakorzenione traumy decydują się skorzystać z hipnozy u terapeuty, który omawia swoje diagnozy z… Misiem. Co z tego wyniknie? Cóż… tu może zdarzyć się wszystko.

13.09.2023, godz. 19.00 – „DAMSKI BIZNES” (Spektakl gościnny Wrocławskiego Teatru Komedia)

Dwie przedsiębiorcze kobiety postanawiają podbić świat mody – konkretnie to mody bieliźniarskiej. Wkraczają do niego w towarzystwie niezwykle przystojnych i seksownych modeli, ubranych w ich superbieliznę. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że mężowie projektantek – szanowani obywatele, reprezentujący poważane zawody (adwokat i profesor) – czują się nieco zaniepokojeni fachem, za który wzięły się ich żony. Pełni podejrzeń o domniemane zdrady postanawiają sprawdzić ten damski biznes. Nie zdają sobie jednak sprawy, że w osobliwy sposób sami staną się częścią zwariowanej rewii strojów i modowych problemów. Wpadną po szyję w zabawne kłopoty, w efekcie których sami będą musieli stać się kobietami i to w bieliźniano-frywolnej wersji. Domyślacie się, że naturalnie spowoduje to szalone zawirowania, zabawne qui pro quo i mocno zaskakujące zwroty akcji…

15.09.2023, godz. 19.00 – „NA PEŁNYCH OBROTACH” (Spektakl gościnny Teatru im. Juliusza Osterwy z Gorzowa Wlkp.)

Uroczo-zwariowana farsa autorstwa mistrza tego gatunku, Dereka Benfielda. Znakomita obsada, błyskotliwa reżyseria i zawrotne tempo przyprawią Was o zawrót głowy i wywołają niepohamowane salwy śmiechu! W spektaklu poznajemy Patricka Sumnera, znanego gospodarza popularnego talk-show, którego kariera wisi na włosku. Właśnie ma się spotkać z potencjalnym nowym szefem i bardzo mu zależy, by zrobić na nim dobre wrażenie. Jednak jak powszechnie wiadomo: jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda! Zwłaszcza jeśli ma się przyjaciela, który ma zwyczaj przyprowadzać do naszego mieszkania swoje świeżo poderwane dziewczyny na krótkie przechowanie; a do tego tych dziewczyn jest więcej niż jedna. Jeśli jeszcze ma się żonę, której miało nie być w domu, a nieoczekiwanie jest, a nasz szef (mający wygórowane standardy moralne) myśli, że naszą żoną jest kobieta, która tą żoną nie jest, ale chciałaby być! A to dopiero początek tej przezabawnej historii…

16.09.2023, godz. 16.00 oraz 19.00 – „ A MI TO RYBKA” (Spektakl gościnny Teatru Capitol z Warszawy)

Małżeństwo z wieloletnim stażem, w którym rutyna wypełnia codzienne życie, postanawia zakupić sobie przyjaciela. Życzeniem żony Christine był co prawda rasowy york, jednak małżonek Jaques wybiera w sklepie zoologicznym mniej absorbujące zwierzę, a mianowicie… rybkę. Od tego momentu ich mieszkanie codziennie powiększa się o kolejnego lokatora. I tak pod ich dach trafia długoletni znajomy, od lat podkochujący się w Christine oraz bezdomna kobieta szukająca pomocy. A wraz z każdym kolejnym gościem pojawiają się nowe tajemnice, których powiernikiem staje się pływająca w akwarium rybka. Co mąż będzie chciał ukryć przed żoną? I co ona sama zrobiła nieprzyzwoitego? Czy wszystkie skrywane sekrety w końcu wyjdą na jaw czy rybka zachowa je dla siebie…?