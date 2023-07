We wtorek 1 sierpnia zabrzmią pieśni patriotyczne i (nie)zakazane piosenki. Koncert kapeli „Prima Sort” ze wspólnym śpiewaniem odbędzie się przy Filharmonii Zielonogórskiej. Warto przyjść i wziąć ze sobą symbole narodowe. Nie powinno Cię tam zabraknąć!

Zielona Góra uczci pamięć powstańców warszawskich

– Pierwszy sierpnia to wyjątkowa data w historii Polski, dzień wybuchu powstania warszawskiego. W tym roku to już 79. rocznica – przypomina Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. – Pamiętajmy o wyjątkowym zrywie wolnościowym, tych, którzy wtedy zginęli oraz tych, którzy po wojnie próbowali jakoś żyć i którzy do dnia dzisiejszego żyją, dziś już w wolnej Polsce

– apeluje Barczak.

Uroczystości upamiętniające wybuch powstania warszawskiego rozpoczną się złożeniem wieńców i kwiatów o godz. 17.00 na starej części cmentarza w Zielonej Górze.

– Zachęcam do upamiętnienia godziny 17.00, tzw. godz. „W”-

namawia Barczak.

Wspólne śpiewanie

O godz. 19.00 na Placu Powstańców Wielkopolskich, przy Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda

rozpocznie się wspólne świętowanie ze śpiewem. Koncert poprowadzi dobrze już znana zielonogórzanom kapela w stylu warszawskim „Prima Sort”.

Rocznicowe obchody wybuchu powstania warszawskiego to hołd zielonogórzan i gości, dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku.

– Serdecznie zapraszam do wspólnego uczczenia rocznicy wybuchu powstania warszawskiego poprzez śpiew pieśni powstańczych i (nie)zakazanych piosenek. Spotykamy się 1 sierpnia, o godzinie 19.00, na placu przy Filharmonii Zielonogórskiej

– mobilizuje organizator wydarzenia.

Powstanie warszawskie w pigułce

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.