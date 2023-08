Złodziej z niesłychanym tupetem wszedł do jednego z zielonogórskich sklepów i wyniósł z niego papierosy o łącznej wartości 60 tys. zł. Policja upubliczniła wizerunek sprawcy.

W dniu 6 czerwca o godzinie 9.40 w Zielonej Górze doszło do zuchwałej kradzieży. Nieustalony sprawca wszedł do sklepu przy ul. Okulickiego, z którego wyniósł kartony z papierosami, powodując straty na co najmniej 60 000 zł. Zagarnięty łup rabuś załadował do zaparkowanego tuż obok Citroena Berlingo.

– Prosimy wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciach o pilny kontakt z komisariatem II Policji w Zielonej Górze. Zapewniamy pełną anonimowość

– informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Nadzorujący sprawę Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i wydał zarządzenie o publikacji wizerunku podejrzewanego mężczyzny. Sylwetkę sprawcy zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę widocznego na zdjęciach proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z komisariatem II Policji przy ulicy Szarych Szeregów 8, telefoniczny: 47 795 12 35 lub 47 795 12 39 lub z dyżurnym jednostki pod numerem 47 795 24 11.