Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” walczy o 10-procentowe podwyżki do płacy zasadniczej dla pracowników instytucji samorządowych podległych Miastu Nowa Sól.

Prezydent Jacek Milewski zdecydował się podwyższyć wynagrodzenia o 5%, a tym samym wyrównać je do obowiązującej płacy minimalnej, co zdaniem związkowców, było obraźliwym gestem w stosunku do pracowników.

– Rząd RP przeznaczył jednostkom samorządu terytorialnego fundusze, które miasto może przeznaczyć na podwyżki – podkreśla Bożena Pierzgalska, przewodnicząca nauczycielskiej Solidarności w Zielonej Górze:

– Oczekujemy pełną realizację zgłoszonych przez nas postulatów – zaznacza Bożena Pierzgalska:

– Cieszymy się, że radni chcą podejmować z nami rozmowy – dodaje Bożena Pierzgalska:

– Cały czas staramy się walczyć o godne warunków dla wszystkich ludzi – mówi Rafał Jaworski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Urzędzie Marszałkowskim:

– Władza nie jest chętna do negocjacji – informuje Rafał Jaworski:

– Mamy duże oczekiwania wobec samorządów – podkreśla Elżbieta Grudzińska, przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Zielona Góra:

Akcja „PanDa” rozpoczęła się pod koniec czerwca. W ubiegłym tygodniu pracownicy wzięli udział we wspólnym proteście u zbiegu ul. Zjednoczenia i pl. Wolności w Nowej Soli.

