Oto On! Przez najbliższe 9 dni będzie władał Zieloną Gorą? Jakie ma plany, komu najbardziej ufa i czy zamierza namieszać w miejskiej kasie? I najważniejsze: za co można Go łapać bez wchodzenia konflikt z prawem?

Przed Wami Jego Magnifermentacja Samozwańczy Winokrata Jego Obfitość Bachus w ekskluzywnej rozmowie dla Radia Zielona Góra.