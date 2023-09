W Zielonej Górze doszło do przerwania spektaklu z udziałem znanych aktorów – wg organizatora m.in. przez policjanta, który wszedł na salę i poinformował widzów, że niektóre auta stojące przed budynkiem pozostawiono na zakazie i należy je przestawić. Policja zarzuty odpiera. Organizator – w rozmowie z PAP – poinformował, że zaproponował widzom przerwanego spektaklu rekompensatę.

Do tej sytuacji doszło w niedzielę (17 września). Tego dnia, w wynajętej auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana, odbywał się spektakl komediowy pt. „Imię” ze znanymi aktorami w obsadzie, m.in. Wojciechem Malajkatem czy Małgorzatą Foremniak. Nie został on jednak dokończony.

Spektakl został przerwany przez aktorów po tym, jak na sali zrobił się duży ruch i zamieszanie. To po informacji od policjanta o źle zaparkowanych autach niektórzy z widzów zaczęli wychodzić i wracać do sali, czterokrotnie przerywając przedstawienie.

Organizująca spektakl Agencja Artystyczna Copa.pl, w wydanym oświadczeniu napisała m.in.: „…pojawienie się policjanta wprowadziło panikę i zaskutkowało wielokrotnym zakłócaniem spektaklu przez niektórych widzów. Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że policjant nie chciał się wylegitymować. Dołożymy wszelkich starań, aby pociągnąć do odpowiedzialności pracownika policji z art. 231 § 1 KK.”.

Właściciel Agencji Copa.pl przekazał w środę (20 września) PAP, że na spektaklu było 450 osób, a każda z nich zapłaciła za bilet od 100 do 140 zł.

– W ramach rekompensaty zaproponowaliśmy im darmowe bilety na następne wydarzenia organizowane przez nas w Zielonej Górze, a to jest związane z dużymi kosztami. Decyzja, co do dalszych kroków prawnych związanych z tym incydentem, zapadnie po konsultacji z prawnikiem naszej firmy