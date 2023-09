Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 43-latka jadącego motocyklem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Uciekał, bo miał narkotyki, był pod ich działaniem i nie miał uprawnień do kierowania jednośladem – poinformowała w czwartek (21 września) podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.

Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę bez uprawnień oraz popełnienie innych wykroczeń, a także za przestępstwa posiadania środków odurzających i jazdę pod ich wpływem.

– Według Kodeksu karnego przestępstwa jakich się mężczyzna dopuścił są zagrożone karą do pięciu lat więzienia. Osobne postępowanie zostanie wszczęte w związku z wykroczeniami, które popełnił uciekając przed policjantami

– dodała Stanisławska.

Do pościgu za kierującym suzuki doszło w środę (20 września) wieczorem na ul. Zachodniej w Zielonej Górze. Policjanci drogówki chcieli go zatrzymać do rutynowej kontroli, ale ten zignorował dane mu sygnały i rzucił się do ucieczki.

Policjanci włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i ruszyli w pościg za uciekającym. W pewnym momencie motocyklista musiał gwałtownie zahamować, aby nie uderzyć w stojące na chodniku gazony z kwiatami i wówczas przewrócił się. Próbował jeszcze zbiec pieszo, ale bezskutecznie.

– Po przebiegnięciu około 300 metrów został obezwładniony i zatrzymany. 43-latek nie ma uprawnień do kierowania, a na suzuki były tablice od innego motocykla. W torbie mężczyzny mundurowi znaleźli marihuanę, a badanie przeprowadzone w szpitalu wykazało, że 43-latek kierował będąc pod wpływam marihuany i amfetaminy

– powiedziała policjantka.