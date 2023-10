Sława Winobrania już dawno przekroczyła granice nie tylko naszego województwa. Przekonywaliśmy się o tym niejednokrotnie spotykając różnych gości na zielonogórskim deptaku, nawet z odległych części świata. Teraz przedstawiamy Wam winobraniowe statystyki. One, jak nic innego dowodzą rozmachu imprezy i niezliczonej ilości niezapomnianych wrażeń.

Tegoroczne Dni Zielonej Góry to 56 wyjazdów WinoBusów na winnice, ponad 1200 osób występujących na trzech scenach, do tego 198 stoisk handlowych i 35 ogródków gastronomicznych. Bachus zrobił z gośćmi ponad 150 tys. selfie.

Na winobraniowych scenach zaprezentowało się łącznie 68 wykonawców. W ciągu 8 dni na podestach stanęło, wraz z prowadzącymi, 1 215 osób, z czego zdecydowaną większość stanowili mieszkańcy województwa lubuskiego.

W ramach jarmarku winobraniowego funkcjonowało:

198 stoisk handlowych,

35 ogródków gastronomicznych przy restauracjach i kawiarniach na powierzchni ok 1150 m2,

10 stoisk promocyjnych organizacji pozarządowych: policji, wojska, Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Miasteczko Winiarskie tworzyły 42 winnice zlokalizowane w 40 domkach winiarskich. W Gali Lubuskiego Wina wzięło udział 100 osób.

Fundacja Tłocznia zorganizowała lub współorganizowała 9 degustacji komentowanych, 16 spacerów śladem winiarskich zabytków Zielonej Góry (w tym 5 nocnych z lampami naftowymi), a także, wspólnie z winiarzami, otworzyła 7 historycznych piwnic winiarskich. Ponad 80 proc. gości biorących udział w tych wydarzeniach stanowili turyści, którzy na Winobranie przyjechali z różnych rejonów Polski, a także z zagranicy (m.in. Niemiec, USA, Grecji). W sumie we wszystkich działaniach wzięło udział kilka tysięcy osób.

Piwniczka Winiarska na Wzgórzu Winnym oferowała w ciągłej sprzedaży 105 rodzajów win z 25 lokalnych winnic. W czasie Winobrania 2023 winiarze sprzedali (we wszystkich formach: miasteczko winiarskie, XIV Festiwal Kultury Winiarskiej, Zielonogórska Palmiarnia, piwnice winiarskie) około 63 tysięcy butelek wina.

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowano cykl pięciu spotkań dla dzieci pod nazwą „Winobraniowy Zawrót Głowy” Z Pioną Na Zdrowie.

W ramach obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich podczas tegorocznego Winobrania odsłonięto dwa murale: Maryli Rodowicz i mural jubileuszowy, a także pomnik Winiarki Emmy i rzeźbę „Generacje” Oskara Zięty.

Lubuski Teatr zaprosił na 10 spektakli w ramach Winobraniowych Spotkań Teatralnych.

Na placu pod Centrum Biznesu i Placu Bohaterów rozlokował się lunapark. Z rozstawionych tam 13 karuzel, diabelskiego młyna i około 20 innych atrakcji przez 9 dni skorzystały tysiące mieszkańców i winobraniowych gości.

W sobotę, 16 września ulicą Długą, Aleją Konstytucji 3 Maja i ulicą Wrocławską przeszedł Korowód Winobraniowy. W przemarszu wystąpiło około 4500 uczestników. Kolorowy korowód obserwowały tysiące mieszkańców, turystów i gości zgormadzonych przy trasie przemarszu i na 5 trybunach.

W ramach Winobrania odbyły się 24 imprezy towarzyszące, część z nich trwała przez niemal cały tydzień.

Bóg wina Bachus, podczas 9 dniowego panowania, przejechał ponad 1000 km Toyotą po Zielonej Górze.

Tegoroczne Dni Zielonej Góry to 9 dni wyjątkowo pięknej pogody.

Strona internetowa Winobrania (winobranie.zgora.pl) na bieżąco informowała zainteresowanych o programie imprezy. Organizatorzy zamieszczali tam również sprawozdania z koncertów i aktualnych wydarzeń, tworząc swoistą kronikę święta miasta. Całkowita liczba odwiedzin strony wyniosła 360 000, a zasięgi oficjalnego fanpage’a Winobrania sięgają ok 400 000.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Dni Zielonej Góry, w miejscach imprez wprowadzono 3 tymczasowe organizacje ruchu. Wynajęto specjalistyczną, koncesjonowaną firmę ochroniarską, której pracownicy ochraniali imprezy i obiekty przez 5600 godzin. Zorganizowano dyżury zespołów medycznych na scenach i trasie Korowodu Winobraniowego oraz stały dyżur w ratuszu. Wykonano ok 5000 mb wygrodzeń terenów imprez. Organizatorzy przygotowali również tymczasowe zabezpieczenie sanitarne, do którego wykorzystano 70 przenośnych toalet i 20 umywalek.

Za porządek na terenach organizowanych imprez winobraniowych był odpowiedzialny Zakład Gospodarki Komunalnej. W utrzymanie czystości było zaangażowanych około 90 osób. Pracownicy ZGK pracowali przez cały czas Winobrania w systemie 4-zmianowym przez 24h/dobę. W samo sprzątanie po Korowodzie Winobraniowym zaangażowanych było 26 pracowników. Przy obsłudze Winobrania pracowały 2 zamiatarki jezdniowe, 3 chodnikowe, polewaczka do mycia deptaka, 3 śmieciarki, jeden bramowiec i jeden hakowiec do wywozu kontenerów oraz 7 samochodów brygadowych. Łącznie zebrano ponad 120 ton odpadów, z czego 98 ton to odpady komunalne z pojemników a 22 tony to śmieci zamiecione przez zamiatarki.