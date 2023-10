Ponad pół tysiąca zielonogórzan wyruszyło we wspólną wycieczkę rowerową spod placu Bohaterów do Parku Książęcego w Zatoniu. Wszystko to w ramach uroczystości związanych z otwarciem nowej ścieżki rowerowej, łączącej nasze miasto z Nową Solą i Otyniem.

Na miejscu odbędzie się piknik rodzinny, połączony z oficjalnym otwarciem trasy.

– Mamy już wiele wspaniałych ścieżek, które gwarantują nam ciekawe wycieczki rodzinne – podkreślają mieszkańcy:

Po zakończeniu uroczystości w Zatoniu, rowerzyści udadzą się na piknik w Parku Technologicznym Interior.