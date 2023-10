Prawie 243 mln zł trafi do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na stworzenie w nim Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Środki będą pochodzić z Funduszu Medycznego – poinformował dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

Dodał, że środki te zielonogórski szpital uzyskał w konkursie onkologicznym, w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej Funduszu Medycznego.

Symboliczny czek na dofinansowanie inwestycji został wręczony w piątek w Zielonej Górze rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciechowi Strzyżewskiemu przez wiceministra zdrowia Piotra Brombera i wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka.

„Powstanie bardzo nowoczesne centrum onkologiczne, Uniwersyteckie Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze. To jest niezmiernie potrzebna jednostka. Pamiętajmy, że chorób onkologicznych, niestety, jest coraz więcej. A tutaj będzie bardzo nowoczesny sprzęt i bardzo nowoczesne leczenie”

– mówił podczas wydarzenia wojewoda.

Niemal 243 mln zł z #FunduszMedyczny na Uniwersyteckie Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze! @DajczakW: powstanie bardzo nowoczesne centrum onkologiczne. To jest niezmiernie potrzebna inwestycja! pic.twitter.com/F6OrAZrACF — LUW 🇵🇱 💯 (@LubuskiUW) October 13, 2023

Dodał, że centrum zapewni bezpieczeństwo onkologiczne wszystkim mieszkańcom województwa lubuskiego.

„To jest ogromna kwota z Funduszu Medycznego, który do 2029 r. ma 40 mld zł. W tym roku, w tym rozdaniu, to są inwestycje strategiczne dla medycyny – to jest kwota 4,1 mld zł, a dla województwa lubuskiego 243 mln zł, czyli ogromna kwota”

– zaznaczył Dajczak.

Inwestycja ma objąć budowę i wyposażenie nowego czterokondygnacyjnego budynku. W obiekcie znajdą się kliniczne oddziały chirurgii onkologicznej, chirurgii klatki piersiowej i otorynolaryngologii, które obecnie mają nieprzystającą do dzisiejszych czasów infrastrukturę.

Ponadto, w nowym obiekcie ma być kompleks poradni, pomieszczenia apteki szpitalnej, baza zespołu transportu medycznego czy sale dydaktyczne i seminaryjne.

Na potrzeby centrum zostanie także zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt oraz aparatura medyczna, w tym m.in.: hybrydowy skaner SPECT/CT, akcelerator mobilny oraz gammakamera. Celem budowy centrum jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej osobom chorującym na nowotwory.

Szpital Uniwersytecki wskazuje, że inwestycja pozwoli na interdyscyplinarne podejście do procesu leczenia, zapewni ciągłość opieki nad pacjentem wymagającym diagnostyki i leczenia osób zmagających się nowotworami. Ponadto, jej realizacja pozwoli na optymalizację wykorzystania zatrudnionego personelu medycznego.

Według władz lecznicy, stworzenie centrum poprawi także jakość i zakres kształcenia kadr medycznych, zarówno na etapie przed, jak i podyplomowym. Szpital stanowi bazę dydaktyczno-szkoleniową i naukową dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wykorzystywaną w kształceniu przedklinicznym i klinicznym przez Collegium Medicum.

W ub. roku w zielonogórskim szpitalu było leczonych ponad 19,2 tys. pacjentów onkologicznych, a w pierwszym półroczu tego roku już ponad 10 tys.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze jest spółką, w której udziały ma Uniwersytet Zielonogórski i Województwo Lubuskie.