Portier w budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał informację, że wewnątrz został podłożony ładunek wybuchowy. Osoby przebywające w rektoracie zostały ewakuowane, a na miejsce w ciągu kilku minut dotarli policyjni pirotechnicy. To na szczęście jedynie sztabowe ćwiczenia zielonogórskich policjantów, którzy doskonalą swoje umiejętności, aby jeszcze lepiej i skuteczniej reagować na zagrożenia.

W środę (8 listopada) w godzinach porannych zielonogórscy policjanci we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim zorganizowali ćwiczenia sztabowe w budynku rektoratu przy ulicy Licealnej. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że portier w budynku Rektoratu otrzymuje anonimową informację o podłożonym w środku ładunku wybuchowym, który zostanie zdetonowany po trzech godzinach.

O zdarzeniu natychmiast został powiadomiony dyżurny zielonogórskiej komendy, a Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o ewakuacji osób z budynku oraz uruchamia Zespołu Antykryzysowego uczelni do współdziałania z Policją i służbami ratowniczymi.

Po kilku minutach na miejsce przyjechali zielonogórscy pirotechnicy, a patrole ruchu drogowego zablokowały drogi dojazdowe do budynku. W scenariuszu ćwiczeń zaplanowano również przybycie służb w celu odcięcia budynku od sieci gazowej i energetycznej – tak wydarzyłoby się w realnej sytuacji.

Działaniami na miejscu kierował Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji zielonogórskiej komendy podkomisarz Piotr Karasiński, który jest też policyjnym pirotechnikiem. Policjanci w obecności Pani Katarzyny Lasińskiej, Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego zlustrowali cały budynek sprawdzając pomieszczenia i korytarze. Po kilku minutach w budynku pojawił się również „Kobe” – policyjny pies wyszkolony do wyszukiwania materiałów wybuchowych wraz ze swoim przewodnikiem, młodszym aspirantem Zbigniewem Dobiją. Na jednym z korytarzy budynku Kobe znalazł podejrzaną torbę i siadając przy niej potwierdził obecność zwęszonego materiału wybuchowego. Scenariusz ćwiczeń w następnej kolejności zakładał przyjazd Zespołu Minersko – Pirotechnicznego z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim w celu neutralizacji ładunku wybuchowego.

– Założone cele ćwiczenia zostały osiągnięte, co potwierdza sprawny przebieg akcji – poinformowała podinspektor Małgorzata Barska z

Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. – Podkomisarz Karasiński za kilka dni spotka się w rektoracie z Zespołem Antykryzysowym uczelni, aby omówić wnioski z prowadzonych ćwiczeń. Zadowolony ze swojej pracy Kobe dostał do zabawy swoją ukochaną piłeczkę, a my wszyscy mamy nadzieję, że „zdarzenie kryzysowe” na Uniwersytecie Zielonogórskim pozostanie jedynie ćwiczeniem w sprawnym współdziałaniu służb