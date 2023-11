– Tego jeszcze nie było. Samochody i autobusy na kilku głównych ulicach pojadą jak po sznurku, ktoś im jednak pomoże w dyscyplinie za kółkiem. Tak działa Inteligentny System Transportu – zapewnia Urząd Miasta w Zielonej Górze. Magistrat uruchomił profil, na którym mieszkańcy mogą pozyskać informacje dotyczące ruchu drogowego i uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

W ostatnich dniach w naszym mieście uruchomiono już kilka sygnalizacji świetlnych.

– ITS ma przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie transportu publicznego. To cel numer jeden. Dla MZK przewidzieliśmy tzw. priorytet. Polegać on będzie na nadawaniu zielonego światła autobusom zbliżającym się do skrzyżowania i opóźnionym w stosunku do rozkładu jazdy – tłumaczy Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. – Wartością dodaną jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności dla pieszych i rowerzystów, co dla nas stanowi jeden z głównych celów działania. Chcemy też upłynnić ruch na drogach

– zapewnia Staniszewski.

Uruchomienie systemu planowane jest do końca listopada.

Gdzie znajdziemy Inteligentny System Transportowy

„Inteligentne” światła pojawią się na ulicach, gdzie zmodernizowano sygnalizację. To al. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i Zacisze do skrzyżowania z Kupiecką), Bohaterów Westerplatte, Dąbrówki, Długa, al. Konstytucji 3 Maja i Wrocławska (do skrzyżowania z Lwowską). Przebudowano krzyżówkę Wojska Polskiego i Krętej oraz Lwowskiej i Wrocławskiej, trwa przebudowa skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Wyszyńskiego i Zacisze. Nową sygnalizację świetlną, wraz z niewielkimi korektami geometrii drogowych, ustawiono na połączeniu al. Wojska Polskiego z ul. Reja, Wandy oraz ze zjazdem do osiedla przy ul. Wyszyńskiego, a także na przejściu dla pieszych na wysokości NBP.

Uwaga zmiany!

Zlikwidowano jedno z przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Wrocławskiej oraz przejścia przez al. Konstytucji 3 Maja (naprzeciw parku Sowińskiego). Z kolei na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i Wandy powstała dodatkowa „zebra”.

Na facebookowym profilu >>ITS Zielona Góra<< znajdziemy wszelkie informacje dotyczące Inteligentnego Systemu Transportowego. Zadamy też nurtujące nas pytania.