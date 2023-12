Ponad 400 świątecznych paczek trafi do potrzebujących zielonogórzan. Jak co roku radna Eleonora Szymkowiak przygotowuje upominki, które zostaną przekazane między innymi do seniorów z DPS-ów, ubogich dzieci czy bezdomnych.

W przygotowywanych paczkach znajdują się między innymi słodycze, maskotki, ubrania i artykuły higieniczne. Osoby, które chcą wesprzeć akcję w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do radnej.

– Potrzebujących jest bardzo wielu – zaznacza Eleonora Szymkowiak, szefowa Stowarzyszenia „Ludzie Dla Ludzi – Mecenat Złotego Serca”:

– Brakuje mi już sił, by wszystko organizować samemu, jednak robię to, by móc uszczęśliwiać innych – przyznaje Eleonora Szymkowiak:

– Bardzo liczę na naszych mieszkańców i szefów różnych firm – dodaje Eleonora Szymkowiak:

Radna Eleonora Szymkowiak przygotowuje świąteczne paczki dla ubogich mieszkańców od kilkunastu lat.