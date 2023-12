Co zrobić, jeśli nagle rozchorujemy się w święta? Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o zasadach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W Zielonej Górze punkt, do którego można się udać po pomoc, działa w Szpitalu Uniwersyteckim. Jednak w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, można udać się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka.

Mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ:

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie nagłego zachorowania, albo gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco pogorszyć stan zdrowia – dodają przedstawiciele NFZ:

Według informacji na stronie internetowej zielonogórskiego szpitala, do ambulatorium pacjent dojeżdża we własnym zakresie. Wjazd na teren szpitala odbywa się od ul. Zyty. Następnie trzeba skierować się do budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W wyjątkowych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

Kontakt:

Tel. 68 3000 800, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne przez całą dobę.