Zielona Góra przygotowuje się do sylwestrowej nocy, tymczasem straż pożarna prosi o rozważne kupowanie i użytkowanie fajerwerków.

Pamiętajmy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się materiałami pirotechnicznymi, ponieważ nieostrożne obchodzenie się z nimi może być przyczyną wypadków czy zniszczeń mienia. Używając środków pirotechnicznych musimy brać pod uwagę, że bawiąc się tak niebezpieczną „zabawką”, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić innym.

Fajerwerki, petardy i race to materiały wybuchowe, które niewłaściwie użytkowane mogą spowodować obrażenia zagrażające zdrowiu, a nawet życiu: oparzenia, urazy wzroku, słuchu, a w skrajnych przypadkach utratę kończyn lub nawet śmierć.

– Pożary notowane w okresie Sylwestra i Nowego Roku często są wynikiem niewłaściwego odpalania sztucznych ogni

– mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:

Przed użyciem fajerwerków należy szczegółowo przeczytać instrukcję obsługi:

– Ważne jest także miejsce odpalania sztucznych ogni

– koniecznie na otwartej przestrzeni – dodaje Arkadiusz Kaniak:

Śmieci pozostałe po odpalaniu sztucznych ogni należy po sobie posprzątać – uczulają zielonogórscy strażacy.

Jak bezpiecznie korzystać ze środków pirotechnicznych

Przy korzystaniu ze środków pirotechnicznych powinniśmy przestrzegać zasad bezpieczeństwa – przypominają zielonogórscy policjanci:

kupować fajerwerki tylko w licencjonowanych sklepach – kupić je może tylko osoba pełnoletnia,

zakupione materiały należy przechowywać w suchych miejscach, z dala od źródeł ciepła, chronić przed zamoczeniem,

przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania – fajerwerki sprzedawane w Polsce muszą mieć dołączoną instrukcję w języku polskim,

odpalanie fajerwerków może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej z zachowaniem szczególnej ostrożności,

nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych – fajerwerków należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni – z daleka od miejsc, gdzie mogą powstać zniszczenia ( bloki mieszkalne, samochody, itp.),

nie należy używać uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,

odpalając fajerwerk nie pochylajmy się nad nim – stańmy z boku trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce,

jeśli po odpaleniu fajerwerku i wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodowały, nie należy do niego podchodzić, aby sprawdzić co się stało,

nie wolno rzucać czy odpalać fajerwerków w miejscach, gdzie przebywają ludzie, zwierzęta lub stoją zaparkowane pojazdy, a także w miejscach gdzie znajdują się substancje łatwopalne (np. stacje benzynowe).

Prawo o używaniu fajerwerków

Kodeks karny reguluje przepisy związane z używaniem materiałów pirotechnicznych:

sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat,

nielegalne używanie petard traktowane jest jako wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu artykuł 51 Kodeksu Wykroczeń).

Artykuł 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

– Osoba popełniająca takie wykroczenie może zostać ukarana mandatem w wysokości od 100 do 500 złotych, lub też w stosunku do niej może zostać sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.

Artykuł 83 § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Policjanci kontrolują miejsca sprzedaży fajerwerków

Zielonogórscy policjanci, wraz ze strażnikami miejskimi, kontrolują miejsca sprzedaży fajerwerków. Podczas wizyt w punktach sprzedaży materiałów pirotechnicznych policjanci przypominają sprzedającym o zakazie sprzedaży fajerwerków nieletnim. Ponadto kontrolujący sprawdzają czy we wszystkich punktach sprzedaży, w widocznych miejscach umieszczone są tabliczki informujące o tym zakazie. Funkcjonariusze upewniają się też czy sprzedający mają obowiązkowe gaśnice i koce, a także czy przestrzegają przepisów przeciwpożarowych.

Fot. KMP w Zielonej Górze