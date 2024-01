Jeśli stawiamy sobie cele, to realne i określone w czasie – to jeden ze sposobów na realizację noworocznych postanowień – radzą psychologowie. Co znajduje się na przykładowej liście zadań na 2024 rok? Część mieszkańców wskazała uprawianie sportu, oszczędzanie, czy utratę kilogramów.

Milena Filippowicz, psycholog i psychoterapeutka zaznaczała na antenie Radia Zielona Góra, że postanowienia są istotne, ale równie ważna jest lista konkretnych zadań, która pozwoli je zrealizować:

Cele powinny być osiągalne i dopasowane do naszego codziennego życia – radzą specjaliści:

Z Mileną Filippowicz rozmawialiśmy w audycji „Przepraszam, że tak wcześnie”: