Zielonogórska straż pożarna wstępnie podsumowała działania w ubiegłym roku. Służby interweniowały około 3 tysięcy razy. W ocenie młodszego brygadiera Arkadiusz Kaniaka, rzecznika lubuskiej straży pożarnej, rok ubiegły był statystycznie podobny do innych lat.

Około pół tysiąca razy strażacy wyjeżdżali do gaszenia pożarów. Reszta interwencji to miejscowe zagrożenia, np. wyjazdy do wypadków komunikacyjnych, czy usuwanie skutków wichur i ulew:

W ostatnich latach strażacy mają do czynienia z nowymi zdarzeniami – dodaje Arkadiusz Kaniak. W 2023 roku znamienny był lipcowy pożar niebezpiecznych chemikaliów składowanych w hali w Przylepie:

Szczegółowe podsumowanie minionego roku w zielonogórskiej straży pożarnej ma być gotowe na początku lutego.