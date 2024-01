Ponad 17 tysięcy czytelników w bibliotece Norwida w Zielonej Górze. W zeszłym roku wypożyczyli lub udostępnili ponad 410 tysięcy zbiorów – to pierwsze dane podsumowujące 2023 rok w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

– Zliczamy czytelników oraz co, i ile wypożyczyli. To posłuży do opracowania działań na przyszłość – mówi Marzena Wańtuch-Elińska, kierownik Działu Udostępniania:

Najwięcej czytają osoby na emeryturze, ale jeśli chodzi o książki, najbardziej poczytne są lektury szkolne:

Jak mówią bibliotekarze, z roku na rok rośnie świadomość czytelników co do rodzaju udostępnianych zbiorów – w zeszłym roku było ponad 10 tysięcy wypożyczeń audiobooków.