Lubuski Wawrzyn Literacki to nagroda przyznawana corocznie od 1995 r. dla twórców związanych z województwem lubuskim. Organizatorami konkursu są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Miło nam Państwa poinformować, że w tym roku jedną z laureatek jest dziennikarka Radia Zachód – Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Kto jeszcze zdobył zaszczytne laury w prestiżowym konkursie?

Mariusz Wilk, Konrad Wojtyła, Gabriela Augustyniak-Żmuda i Elżbieta Wozowczyk-Leszko – to laureaci Lubuskich Wawrzynów 2023. Nagrody te przyznawane są w konkursie organizowanym przez biblioteki wojewódzkie w Gorzowie i Zielonej Górze. Uroczysta gala odbyła się w zielonogórskiej książnicy w sali im. Janusza Koniusza:

W plebiscycie czytelników wygrał Ryszard Jasiński.



Lista laureatów Lubuskich Wawrzynów 2023

Poniżej przedstawiamy państwu pełną listę tegorocznych laureatów Lubuskich Wawrzynów:

Lubuski Wawrzyn Literacki 2023 w kategorii Proza – Mariusz Wilk, „Procidana”

Lubuski Wawrzyn Literacki 2023 w kategorii Poezja – Konrad Wojtyła, „Scherzofrenia”

Wyróżnienie za walory edytorskie – Zygmunt Marek Piechocki, „Listy po czasie”

Nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim:

Debiut Literacki Srebrne Sokole Pióro – Patrycja Mierzejewska „Wchłanianie żelaza”,

Dyplom Honorowy za całokształt twórczości: Hanna Bilińska-Stecyszyn, Iwona Małgorzata Żytkowiak, Edward Derylak, Zygmunt Marek Piechocki,

Lubuski Wawrzyn Naukowy 2023 – Gabriela Augustyniak-Żmuda „Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim”,

Wyróżnienie za walory edytorskie – Wydawnictwo Stowarzyszenie Forum Art: Igor Myszkiewicz „O czarownicy i potworze: zielonogórskie procesy o czary = About the Witch and the Monster: witchcraft trials in Zielona Góra”,

Nagroda Rektora UAM W Poznaniu – Najlepsza Książka Popularnonaukowa 2023,

Małe Srebrne Pióro – Ryszard Łomski „Zielonogórski big-beat i film (zespoły gitarowe i Lubuski Klub Filmowy)”,

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski 2023 – Elżbieta Wozowczyk-Leszko,

Wyróżnienie dla Młodego Dziennikarza – Mateusz Kasperczyk,

Dyplom za całokształt twórczości – Marek Staniszewski,

Plebiscyt Online „Nagroda Czytelników” – Ryszard Jasiński „Król błot. tuplickie opowieści”.