Zakończył się nabór do miejskich żłobków w Zielonej Górze. Znajdzie w nich miejsce ponad 250 dzieci. 12 kwietnia ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do żłobków publicznych. Teraz rodzice powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego żłobka oraz podpisać umowę.

Jest na to czas do 29 kwietnia. Mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w magistracie:

W tym roku Zielona Góra zwiększa liczbę miejsc w żłobkach. Za sprawą rozbudowy placówki przy ul. Wiśniowej do żłobka będzie mogło być przyjętych o ponad 150 maluchów więcej:

Jarosław Skorulski był gościem Rozmowy o 9.