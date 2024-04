Chcesz dostawać „800 plus” bez przerwy? Złóż wniosek do końca kwietnia – przypomina zielonogórski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory lubuscy rodzice i opiekunowie złożyli prawie 81 tysięcy wniosków o „800 plus” na nowy okres świadczeniowy. Potrwa on do końca maja 2025 roku.

O terminach przypomina Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze:

Aby otrzymać wsparcie bez przerwy, rodzice i opiekunowie dzieci powinni złożyć wniosek najpóźniej w kwietniu. Wnioski o 800 plus można złożyć na kilka sposobów:

ZUS przypomina, że korespondencja, która dotyczy wniosków odbywa się elektronicznie, przez portal PUE ZUS, nawet wtedy, gdy wniosek został przesłany inną drogą.