Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego – sprawdziliśmy jak wygląda frekwencja w dwóch zielonogórskich lokalach wyborczych w sołectwie Racula oraz przy ul. Strzeleckiej. W tej pierwszej komisji to ponad 12% natomiast w tej drugiej nieco poniżej 15%. To nieco mniej niż w ostatnich wyborach samorządowych i parlamentarnych.

– mówi Izabela Szafranek, przewodnicząca komisji nr 71 przy ul. Strzeleckiej:

– W naszej komisji wybory przebiegają spokojnie i bezproblemowo – dodaje Antoni Zaborowski, przewodniczący komisji nr 40 w sołectwie Racula:

Komisje wyborcze zamkną się o 21:00.