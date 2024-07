Tego lata będzie można obserwować Słońce w Zielonej Górze. To kolejna odsłona wakacyjnej akcji organizowanej przez Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus. W wybrane dni tygodnia, w lipcu i sierpniu, będzie można spojrzeć na dzienną gwiazdę przez specjalny teleskop.

– Jest co oglądać – zapowiada Marek Marcinkowski z planetarium:

Teleskop, przez który będzie można popatrzeć, to specjalistyczny sprzęt, przeznaczony tylko do obserwacji Słońca. Jak mówi Marek Marcinkowski, obłoki plazmy są wielokrotnie większe od Ziemi, ale to tylko jeden z wątków, który wzbudza zainteresowanie uczestników:

Do obserwacji potrzebna jest odpowiednia pogoda, dlatego dzień przed akcją komunikaty ukażą się w mediach społecznościowych planetarium Wenus.