– Zależy nam na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, które przebywają w placówkach przedszkolnych i szkolnych na terenie Zielonej Góry – mówi Marek Kamiński, wiceprezydent miasta.

Przypomnijmy, na początku maja trzylatek wyszedł bez opieki z jednego z miejskich przedszkoli i chodził po ulicach Zielonej Góry. Po tym incydencie magistrat przeprowadził kontrole we wszystkich placówkach. Wykazały one kilka nieprawidłowości, które dotyczyły naprawy ogrodzenia lub wadliwego monitoringu.

Jak podkreśla Marek Kamiński, we wrześniu do użytku zostaną oddane dwa nowe obiekty – jak zapewnia, będą one w pełni bezpieczne dla dzieci:

Do tematu bezpieczeństwa w miejskich placówkach oświatowych będziemy jeszcze wracać.