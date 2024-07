Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ogłasza nabór do Świetlicowego Oddziału Przedszkolnego „Słoneczko z Uśmiechem”. To inicjatywa przeznaczona dla grupy 10 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych ubóstwem i innymi problemami.

– Dzieci czują się u nas jak w domu – zapewnia Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa diecezjalnego oddziału Caritas.

– Nasz oddział przedszkolny jest dla wielu rodzin dużym wsparciem – dodaje Sylwia Grzyb.

Szczegóły i warunki naboru można znaleźć na stronie internetowej Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej >>https://caritaszg.pl/<<.