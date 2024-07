W przyszłym tygodniu niezwykła okazja, by odwiedzić Muzeum Ilustracji Książkowej w Zielonej Górze. To jedno ze spotkań organizowanych w ramach Letniej Czytelni Norwida. Muzeum prezentuje rozwój ilustracji na przestrzeni dziejów książki drukowanej od XV do XXI w.

Mówi Natalia Dyjas-Szatkowska, koordynatorka Biblioteki Pana Kleksa:

Początek sierpnia w Letniej Czytelni Norwida to m.in. planszówki, tworzenie własnych gier, czy morskie warsztaty plastyczne:

Warsztaty w ramach Letniej Czytelni Norwida potrwają do końca sierpnia. Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy nie wcześniej niż tydzień przed spotkaniem.

Plakat z wydarzeniami zaplanowanymi w ramach „Letniej Czytelni Norwida” znajdziecie pod polecanymi artykułami.