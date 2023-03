Jakie są metody działania oszustów i jak się przed nimi chronić? Zielonogórska policja zorganizuje dla mieszkańców cykl wykładów otwartych. Pierwszy w najbliższą sobotę, 18 stycznia, w Domu Harcerza przy ul. Wyszyńskiego, o godzinie 11.00.

Nasze działania, zaprogramowane na cały rok, to kampania profilaktyczna „Zielonogórzanie świadomi i bezpieczni” – mówi podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Policjanci proszą mieszkańców, aby rozmawiali z bliskimi na temat potencjalnych oszustw i działań złodziei. Nie tylko po to, aby nie wpuszczać obcych do domu, ale także aby nie pobierać aplikacji na telefon czy komputer oraz nie podawać danych dostępu do kont bankowych:

Kampania „Zielonogórzanie świadomi i bezpieczni” jest zorganizowana przez zielonogórską policję, Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto oraz magistrat.