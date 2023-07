Nadciąga „piekielne gorąco”; w weekend ostrzeżenia przed upałami w całej Polsce. W weekend pomarańczowe alerty, czyli ostrzeżenia drugiego stopnia, przed upałem mają obowiązywać w całej Polsce z wyjątkiem województw nadmorskich. W naszym województwie słupek rtęci sięgnie nawet 35 stopni.

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę i w niedzielę wskazania termometrów w naszym regionie poszybują powyżej 30 stopni. Zgodnie z prognozami strefa ekstremalnego gorąca będzie się przemieszczać.

– Spodziewać się można nie tylko „piekielnego gorąca”, czyli ekstremalnie wysokich temperatur w dzień, ale także tzw. tropikalnej nocy z temperaturą powyżej 20 stopni

– sprecyzował rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski.

W naszym województwie będzie obowiązywał 2 stopień zagrożenia upałami. Ostrzeżenie 2 stopnia mówi, o tym, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Piątek, Sobota i Niedziela w Lubuskiem

Jak będzie wyglądał najbliższy weekend w Lubuskiem? IMGW zapowiada wysoką temperaturę i wydaje ostrzeżenia.

Piątek (14 lipca)

Sytuacja baryczna

Stopniowo od południowego zachodu rozbudowywać się będzie nad Polską klin wyżu z centrum nad Alpami. Z zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie powoli będzie rosło.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 33°C do 35°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Gorzów Wlkp.: 27°C,

Zielona Góra: 28°C.

Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

Sobota (15 lipca)

Sytuacja baryczna

Cały kraj obejmie zatoka niżu znad Wysp Brytyjskich. Z południowego zachodu zacznie napływać gorące i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie spadać.

W nocy, w Lubuskiem zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy duże i przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 29°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Gorzów Wlkp.: 34°C,

Zielona Góra: 35°C.

Niedziela (16 lipca)

Sytuacja baryczna

Polska pozostanie w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód będzie wolno wędrował chłodny front atmosferyczny. Przed frontem będzie utrzymywało się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.

Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Temperatura maksymalna od 29°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Gorzów Wlkp.: 30°C,

Zielona Góra: 30°C.

Jak przetrwać upały

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało prostą grafikę z zasadami, do których warto się stosować, jeśli nie chcemy paść ofiarą śmiertelnego żniwa upałów. Są na niej również numery telefonów, z których warto skorzystać gdy zauważymy u siebie lub innych pierwsze objawy przegrzania.