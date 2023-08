Policjanci wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami rywalizowali w kilku wymagających konkurencjach podczas wojewódzkich eliminacji XX Kynologicznych Mistrzostw Polski Policji w Zielonej Górze. Kto okazał się najlepszy i tym samym będzie reprezentował garnizon lubuski w finale ogólnopolskim? Przeczytajcie!

Pies to niezawodny towarzysz w policyjnej służbie.

– Policyjne psy wykorzystywane są na co dzień do patrolowania ulic, tropienia materiałów wybuchowych, odnajdywania narkotyków czy też poszukiwania zaginionych, ale także poszukiwania ludzi w czasie katastrof czy klęsk żywiołowych – wyjaśnia podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik KMP w Zielonej Górze. – Proces szkolenia policyjnego psa jest długi i wymagający zarówno od samego zwierzęcia jak i od jego przewodnika. Po półrocznym szkoleniu w Ośrodku Szkolenia w Sułkowicach, taki policyjny patrol wraca do swojej jednostki, gdzie rozpoczyna wspólną służbę