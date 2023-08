– Prezydent Kubicki powinien ponieść odpowiedzialność karną za to, co się stało w Przylepie. I nie tylko on – mówi Tomasz Nesterowicz. Radny Nowej Lewicy zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury.

Według niego informacje przedstawione w trakcie nadzwyczajnej sesji rady miasta, dotyczące pożaru hali z niebezpiecznymi odpadami w Przylepie są wystarczające do postawienia zarzutów prezydentowi Zielonej Góry:

Tomasz Nesterowicz był gościem rozmowy po 9.