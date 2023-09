Zielona Góra zaczyna Winobranie 2023. Dziewięciodniowe święto miasta uroczyście zostanie otwarte o 20.30 na dużej scenie winobraniowej, na placu Powstańców Wielkopolskich. Tam Bachus przejmie klucze do miejskich bram, a po oficjalnym otwarciu zagra orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej. Wcześniej jednak cały dzień winobraniowych atrakcji.

Od godziny 10.00 czynne będą stoiska na jarmarku na deptaku, a także, od 11.00 atrakcje w lunaparku. Już przed południem na winnice razem z gośćmi pojadą pierwsze winobusy, a swoje drzwi w Zielonej Górze otworzą piwnice winiarskie. O 11.00 wystartuje też spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry. O 20.00 zaplanowano nocną przechadzkę z lampami naftowymi. W podwórku przy ul. Żeromskiego czynne będzie Winobraniowe Breakowisko. Wieczorem, oprócz koncertów, także msza w intencji władz i mieszkańców oraz przeniesienie relikwii św.Urbana do Konkatedry. Początek o 19.00 w kościele pw. św. Urbana I.

Na scenie na placu Teatralnym – koncerty od 17.00 – dzisiaj Łemko Tower, Kwazar i Bovska, a później dyskoteka. Od 20.00 na Winnym Wzgórzu przy Palmiarni ruszą chilloutowe, muzyczne wieczory.

Winobraniowy program w szczegółach jest na stronie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. A więcej o święcie miasta także w Winobraniowym Studiu Radia Zielona Góra, które od dzisiaj do 17 września, od 13:00 do 16:00 ze śródmieścia.

Przypomnijmy, że tegoroczne Winobranie wieńczy całoroczne obchody 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.

C O D Z I E N N I E

MIASTECZKO WINIARSKIE (Stary Rynek przy Ratuszu) od godz. 10.00 Prezentacje winnic: Aris, Bachusowe Pole, Bukowicki Dom, Cantina, Equus, Pszczew, Gostchorze, Hiki, Ingrid, Jakubów, Julia, Katarzyna, Kinga, Łukasz, Marcinowice, Marcus, Margaret, Międzypole, Milsko, Fedorowicz – Winnica Miłosz, Mozów, Na Leśnej Polanie, Nadodrzańskie Wzgórze, Od Nowa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod Lubuskim Słońcem, Pod Wieżą, Pod Winną Górą, Preto, Saganum, Saint Vincent, Senator, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, Trojan, U Romana, Vae Soli, Winne Tarasy, Winnogóra Winnica w Ogrodzie, Wzgórza Cisowskie, Żelazny oraz Palmiarnia Zielonogórska

LUNAPARK w dni powszednie od godz. 11.00 (Plac Bohaterów) i od godz. 13.00 (Parking przy Centrum Biznesu), w weekendy całość od godz. 11.00

JARMARK WINOBRANIOWY od godz. 10.00 (Deptak) STOWARZYSZENIE „RĘKODZIEŁO ZIELONOGÓRSKIE” ORAZ GRUPA PLASTYCZNA „BABIE LATO” I LUBUSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO od godz. 10.00 (Aleja Niepodległości 22-24)

SOBOTA , 9 września 2023

GREEN FESTIWAL scena na Placu Powstańców Wielkopolskich

godz. 20.00 Ogłoszenie wyników XIV Ogólnopolskiego Konkursu Win

godz. 20.30 Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry – przekazanie przez Prezydenta kluczy do bram miasta Bachusowi oraz „Hommage à Blues Brothers” koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego soliści: Jolanta Szczepaniak, Maciej Miecznikowski, Zbigniew Zamachowski

KOŚCIÓŁ PATRONALNY P.W. ŚW. URBANA I (ul. Braniborska 17)

godz. 19.00 Uroczysta Msza Święta w intencji władz i mieszkańców Miasta po mszy przeniesienie relikwii Świętego Urbana w orszaku wiernych do Konkatedry p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej (ul. Adama Mickiewicza 14)

WINOBRANIOWE GRANIE scena na Placu Teatralnym

godz. 17.00 Łemko Tower

godz. 18.30 Kwazar

godz. 20.00 BOVSKA

godz. 22.00 Dyskoteka Dorosłego Człowieka prowadzi DJ Bamse

(NIE)WINNY OGRÓDEK scena na Winnym Wzgórzu przy Palmiarni Zielonogórskiej

godz. 20.00 Chilout w Niewinnym Ogródku

14. FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ (odjazd WinoBusów z parkingu dla autokarów, zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej)

Bilety w przedsprzedaży w cenie 75 zł do nabycia: online www.lubuskielove.pl; od 9 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul. Żeromskiego 8 w godzinach 10.00-18.00; w dniu wyjazdu w cenie 80 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów – zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej.

„Aris” w Krośnie Odrzańskim

odjazd godz. 9.30 – powrót godz. 13.00

„Bachusowe Pole” Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

odjazd godz. 10.00 – powrót godz. 12.30

„Łukasz” w Wityniu

odjazd godz. 10.00 – powrót godz. 13.00

„Ingrid” w Łazie k. Zielonej Góry

odjazd godz.10.30 – powrót godz. 13.00

„Pod Winną Górą” w Cigacicach

odjazd godz. 10.30 – powrót godz. 13.00

„Hiki” w Byczy k. Bytomia Odrzańskiego

odjazd godz. 12.30 – powrót godz. 15.30

„Bachusowe Pole” Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

odjazd godz. 13.00 – powrót godz. 15.30

„Marcinowice” w Marcinowicach k. Krosna Odrzańskiego

odjazd godz. 13.00 – powrót godz. 16.30

„Marcus” w Sterkowie

odjazd godz. 13.00 – powrót godz. 16.00

„Mozów” w Mozowie k. Sulechowa

odjazd godz. 13.00 – powrót godz. 15.30

„Mozów” w Mozowie k. Sulechowa

odjazd godz. 15.30 – powrót godz. 18.00

„Pod Wieżą” w Trzebule

odjazd godz. 15.30 – powrót godz. 18.30

„Żelazny” w Łazie k. Zielonej Góry

odjazd godz. 16.00 – powrót godz. 18.30

„Equus” Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

odjazd godz. 16.30 – powrót godz. 19.00

PIWNICE WINIARSKIE

godz. 10.00 – 24.00 Piwnica winiarska, ul. Lisowskiego 14, Winnica Saganum, Fundacja Tłocznia

godz. 11.00 – 20.00 Piwnica winiarska Sala Szeptów, ul. Sowińskiego 3 (wejście przez parking od ul. Drzewnej), Księgarnia z książkami o tematyce zielonogórskiej, wystawy o tematyce winiarskiej: wystawa patchworków, wystawa reprodukcji kart pocztowych ze zbiorów Sławomira Ronowicza i Bartłomieja Gruszki, Fundacja Tłocznia, Wydawnictwo Majus

godz. 14.00 – 22.00 Piwnica winiarska Johanna Jeremiasa Seydela, ul. Wodna 32, Winnica Miłosz, Fundacja Tłocznia

LUBUSKA AKADEMIA WINA i SPACERY WINIARSKIE

godz. 11.00 – 12.30 Spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus (ul. Gen. W. Sikorskiego 10).

Bilety: 15 zł do nabycia przed spacerem, dzieci do 12 roku życia wstęp wolny

godz. 13.30 – 15.00 Spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus (ul. Gen. W. Sikorskiego 10).

Bilety: 15 zł do nabycia przed spacerem, dzieci do 12 roku życia wstęp wolny

godz. 18.00 Degustacja komentowana „Trzymajmy się tego! – najciekawsze kierunki w lubuskim winiarstwie. Przegląd stylów i win wybranych przez Macieja Nowickiego (Ferment, Winicjatywa), Piwnica winiarska ul. Wodna 32.

Bilety: 80 zł (www.abilet.pl)

godz. 20.00 – 21.30 Nocny spacer z przewodnikiem i lampami naftowymi po winiarskich zabytkach Zielonej Góry, zbiórka przed budynkiem Planetarium Wenus (ul. Gen. W. Sikorskiego 10).

Bilety: 20 zł do nabycia przed spacerem, dzieci do 12 roku życia wstęp wolny

godz. 20.30 Degustacja win z Izraela. Spotkanie z Zeewem Cynamonem, Piwnica winiarska ul. Wodna 32.

Bilety: 80 zł (www.abilet.pl)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5

godz. 16.00 i 19.00 Fritz Schindlecker „Winda do nieba… czyli czworo po czterdziestce” reż. Dariusz Taraszkiewicz, Teatr Skene w Warszawie.

Bilety: https://bilety.teatr.zgora.pl/

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO podwórko ul. Żeromskiego, wstęp wolny

godz. 12.00 – 16.00 „Rodzynkowanie” Winobranie dla dzieci

godz. 15.30, 16.45, 18.00 i 19.15 Rademenez Show: break dance, beat box i freestyle

godz. 20.30 Walka wieczoru

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

godz. 10.00 – 18.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze w programie min.: stoiska edukacji łowiecko-przyrodniczej: edukacyjna wyspa zwierząt, edukacja w tematyce walorów i zalet dziczyzny jako surowca odnawialnego; wystawa malarstwa o tematyce myśliwskiej; pamiątki i suweniry myśliwskie; zbiory kolekcjonerów myśliwskich; wydawnictwa łowieckie będące w posiadaniu Klubu Kolekcjonera oddz. w Zielonej Górze, Deptak ul. Pod Filarami

godz. 11.00 – 20.00 „Jubileuszowa Wyprzedaż Winobraniowa” wystawa-performance, wyprzedaż dzieł sztuki, prac artystycznych, malarstwa, rysunku, przedmiotów artystycznych ul. Stary Rynek 2-3 Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP

godz. 12.00 Narodowe Czytanie 2023 – powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – lektura 12. odsłony Narodowego Czytania, Konkurs z nagrodami: Odkryj na nowo lekturę „Nad Niemnem”. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida al. Wojska Polskiego 9 – patio

godz. 21.00 Winobraniowy Zajazd Kabaretowy Stand-up Alex Niebrzegowski i Paweł Reszela, Zajazd Kultury ul. Jedności 78

Bilety: 60 zł (www.abilet.pl)