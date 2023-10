Pieszy nigdy nie może być zaskoczeniem dla kierowców – podkreślają zielonogórscy policjanci, którzy po raz kolejny prowadzili działania „Pieszy bezpieczny na przejściu”. To cykliczna akcja, podczas której mundurowi kontrolują zachowanie osób kierujących samochodami.

Podczas działań, policjanci ujawnili 74 wykroczenia, zarówno kierujących, jak i pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg.

– Pamiętajmy, że zderzenie z pojazdem może być dla nas tragiczne w skutkach – zaznacza podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

– Na drodze zawsze musimy być w pełni skoncentrowani – przestrzega podinsp. Małgorzata Barska:

– Każdy z nas powinien nosić elementy odblaskowe – podkreśla podinsp. Małgorzata Barska:

Zielonogórska policja przypomina:

Kierujący pojazdami samochodowymi:

– mają obowiązek zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu i rowerzyście znajdującemu się na nim;

– nie mogą omijać innych samochodów, które zatrzymały się żeby przypuścić pieszych i rowerzystów;

– nie mogą rozpoczynać i kontynuować manewru wyprzedzania przed tymi miejscami;

– muszą zachować szczególną ostrożność wykonując manewr skrętu na skrzyżowaniach gdzie jezdnia krzyżuje się z przejściem dla pieszych i ścieżką rowerową;

Rowerzyści:

– mają obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub drogą dla rowerów i pieszych;

– mają zakaz poruszania się po jezdni w przypadku gdy jest wyznaczona ścieżka dla rowerów;

– na drodze wspólnej dla rowerów i pieszych mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym;

– rower musi być sprawny technicznie, wyposażony w przynajmniej jeden sprawny hamulec, światło białe z przodu oraz czerwone z tyłu (w warunkach niedostatecznej widoczności), sprawny dzwonek;

– nie mogą przejeżdżać przez przejście dla pieszych na którym nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów – mają obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni;

– muszą bezwzględnie stosować się do znaków drogowych umieszczonych na ścieżkach rowerowych w tym do znaków „ustąp pierwszeństwa”, czy „STOP” coraz częściej ustawianych bezpośrednio przed wjazdem na wyznaczony „przejazd dla rowerzystów”.

Piesi:

– nie mogą przechodzić przez drogę w miejscach poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych;

– mają obowiązek poruszać się chodnikiem – a w przypadku jego braku – poboczem drogi po jej lewej stronie;

– nie mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych przeznaczonych wyłącznie dla rowerzystów;

– przed wejściem na jezdnię mają obowiązek upewnić się, czy mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę