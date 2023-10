Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ogłasza konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną. W zabawie mogą wziąć udział dzieci z całego województwa lubuskiego.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z całej diecezji, szczególnie te związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Program Skrzydła i inne).

Prace powinny nawiązywać do świąt Bożego Narodzenia i muszą być wykonane na kartkach formatu A4 w technice umożliwiającej jej zeskanowanie. Kartki można dostarczyć do siedziby Caritasu do 10 listopada bieżącego roku, na adres: Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej’, ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra.

– Prace muszą być podpisane na odwrocie – informuje Dominika Łapucha, koordynator Centrum Wolontariatu w diecezjalnej Caritas:

– Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie – dodaje Dominika Łapucha:

Najładniejsze prace zostaną wysłane do darczyńców podopiecznych i przyjaciół Caritas.