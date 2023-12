Pomaga niepełnosprawnym, seniorom i potrzebującym. Eleonora Szymkowiak jak co roku przygotowuje setki paczek, przy wsparciu ludzi dobrej woli.

Jej mieszkanie przed świętami wygląda jak wielki dom Świętego Mikołaja, w którym poszczególne elementy są segregowane i pakowane pieczołowicie do toreb. Jak przyznaje, często robi to do późnej nocy. Mimo, że sama chodzi o kulach, to nie szczędzi pomocy innym. I nie zamierza przestawać.

Każdy, kto chciałby przywieźć jakieś dary dla potrzebujących, może skontaktować się z radną Eleonorą Szymkowiak pod nr tel. 605 931 125.