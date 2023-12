Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres dla wszystkich katolików. Spotkania w zielonogórskich domach, podróż do innej części kraju, a także krótki wyjazd na wakacje – to tylko niektóre z pomysłów, które co roku w trakcie świąt realizują mieszkańcy.

Wielu z nich stara się przestrzegać pewnych rodzinnych tradycji. Sprawdziliśmy w jaki sposób zielonogórzanie zamierzają obchodzić tegoroczne święta:

Wierni kościoła katolickiego zobowiązani są do udziału w wieczornej pasterce.