W II lidze piłkarek ręcznych SMS AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego wysoko wygrał z MKS-em Silesia Świebodzice 32:22. Wyrównana gra była tylko do 13 minuty, gdy zielonogórzanki prowadziły tylko 6:5. Szkoleniowiec gospodyń Paweł Petela poprosił o czas i jego zespół nabrał wiatru w żagle. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem SMS AZS UZ 16:9, a po zmianie stron przewaga zielonogórskiego zespołu rosła do 10-11 bramek. W 55 minucie, gdy na placu gry pojawiły się rezerwowe na moment przewaga zmniejszyła się do ośmiu bramek, ale za chwilę zespół zielonogórski znów był skuteczny i ostatecznie wygrał różnicą dziesięciu bramek:

Dla zespołu zielonogórskiego 7 goli zdobyła Martyna Gryglik, 6 Karolina Mrozowicz, a po 3 Monika Horodniczy i Anita Kaniecka. Dla drużyny ze Świebodzin 11 bramek uzyskała Justyna Curyl.