W skansenie fortyfikacyjnym w Czerwieńsku zorganizowano wydarzenia z okazji 79. rocznicy przełamania linii Odry przez Armię Czerwoną. Z tej okazji pasjonaci, którzy opiekują się bunkrami udostępnili 9 obiektów do zwiedzania. Każdy chętny mógł wpaść, nie tylko na darmowe zwiedzanie. Na przybyłych czekała też gorąca herbata.

Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk to zbudowane przed II wojną światową umocnienie sięgające od Wrocławia do Krosna Odrzańskiego wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym i Wałem Pomorskim było podstawą obrony dla III Rzeszy przed wrogiem ze wschodu.

79. Rocznica Przełamania Linii Odry jest doskonałą okazją, by zwiedzić perełki fortyfikacyjne naszego regionu oraz poznać historię schronów.

Co można zobaczyć w Czerwieńsku

Obiekt 763 – jeden z najstarszych naszych obiektów skansenu a zarazem najmłodszy w stażu, bo dopiero niedawno udostępniony do zwiedzania.

Obiekt 764 – Ceglak, czy na pewno zbudowany jest z cegły? Tę tajemnicę można odkryć po wejściu do środka!

Tutaj zaplanowano ognisko (zależnie od pogody) oraz poczęstunek – bigos, pajdę Hansa, coś słodkiego i herbatę.

Dodatkową atrakcję stanowił kultowy pojazd z II wojny światowej.

Obiekt Bauwerk 765 – tam można się cofnąć w czasie do II Wojny Światowej i poczuć klimat ciasnego obiektu, w którym załoga musiała stawić opór nieprzyjacielowi w czasie Przełamania Linii Odry 1945r.

Można tu zobaczyć ciężki karabin MG 08 na fortecznej lawecie.

Dla zmarzluchów – herbata z pieca.

Obiekt 770 Andrzeja – bo tak zwie się opiekun.

Obiekty 771, 772, 774 – to teren Moto Militarnych Czerwieńsk tu rządzą motory z koszami! Warto przy okazji wejść do kopuły 9aP7, a gdy już się wypatrzy nieprzyjaciela, koniecznie trzeba zgłosić to przez rurę głosową!

Obiekt 775 Jamnik – nie pytaj po prostu wejdź i to zobacz dlaczego Jamnik. Obok obiektu będzie czekać ognisko.

Obiekt 777 – jedyny biały obiekt na Linii Odry i skansenie. Organizatorzy twierdzą, że jeśli dopisze ci szczęście, usłyszysz stukot kół pociągów które obok niego przemykają.

Przy obiekcie zorganizowano – klasyczne ognisko plus szwedzkie palenisko na patelnię. Wszystko zaś przy akompaniamencie niemieckiej muzyki ludowej.

Zwiedzanie schronów nad Odrą w Czerwieńsku

Schrony można zwiedzać w sobotę, 27 stycznia od godziny 12.00 do 15.00 Organizatorzy udostępnili 9 obiektów zlokalizowanych wzdłuż wału przeciwpowodziowego na odcinku od przeprawy promowej (Czerwieńsk-Brody) do mostu kolejowego.

Podczas zwiedzania można zdobyć naklejki oraz drobne pamiątki.

Zwiedzanie fortyfikacji jest darmowe i odbywa się bez przewodnika.

Zakończenie imprezy przewidziano o 15.00.